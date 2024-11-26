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Neuralink начала разработку управляемой разумом роботизированной руки

Neuralink начала разработку управляемой разумом роботизированной руки

Компания американского миллиардера Илона Маска Neuralink, которая занимается разработкой интерфейса «мозг–компьютер» заявила, что начинает тестирование технологии, позволяющей парализованным людям управлять роботизированной рукой.

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