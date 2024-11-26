Neuralink начала разработку управляемой разумом роботизированной руки

Компания американского миллиардера Илона Маска Neuralink, которая занимается разработкой интерфейса «мозг–компьютер» заявила, что начинает тестирование технологии, позволяющей парализованным людям управлять роботизированной рукой.
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