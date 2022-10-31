Названы критерии высокооплачиваемого донора спермы в России

Уролог Боголюбов: в России спросом пользуются доноры спермы с четвертой группой крови В России повышенным спросом пользуется биоматериал доноров Уролог Боголюбов: в России спросом пользуются доноры спермы с четвертой группой крови В России повышенным спросом пользуется биоматериал доноров спермы со славянской внешностью и четвертой группой крови, заявили врач-уролог Сергей Боголюбов и руководитель донорских программ Анжела Мазур клиники репродукции и генетики Next Generation Clinic (NGG).