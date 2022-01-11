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В России предложили ввести пожизненное заключение для всех педофилов

В России предложили ввести пожизненное заключение для всех педофилов

ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец официально обратилась к российским законодателям с призывом ужесточить наказание для всех преступников, покусившихся на половую неприкосновенность детей.

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