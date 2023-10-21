Лидер правой партии Швеции предложил ввести пожизненные сроки для подростков

Лидер правой партии "Шведские демократы" Джиммис Окессон заявил, что возраст уголовной ответственности нужно понизить с 15 до 13 лет, а в некоторых случаях стоит наказывать подростка пожизненным заключением.
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