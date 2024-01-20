Съемки фильма завершились в 2021 году, но дата премьеры то и дело переносилась.Новая экранизация «Мастера и Маргариты» с новыми артистами выйдет в прокат 25 января, съемки фильма с бюджетом в 1,2 млрд рублей завершились в 2021 году, но дата премьеры то и дело переносилась.