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Царьград

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Новая экранизация «Мастера и Маргариты» с новыми артистами выйдет в прокат 25 января

Новая экранизация «Мастера и Маргариты» с новыми артистами выйдет в прокат 25 января

Съемки фильма завершились в 2021 году, но дата премьеры то и дело переносилась.Новая экранизация «Мастера и Маргариты» с новыми артистами выйдет в прокат 25 января, съемки фильма с бюджетом в 1,2 млрд рублей завершились в 2021 году, но дата премьеры то и дело переносилась.

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