Туристов в Сочи ждет новый сбор: кому это грозит

Власти Сочи решили, что для туристов на автомобилях должен быть установлен отдельный курортный сбор.«Рассматривается целесообразность изменений в федеральное законодательство по введению ограничений на всех дорогах при въезде в город, а также введение курортного сбора за пользование личным транспортом на территории Сочи со всех иногородних», — говорится в сообщении пресс-службы Законодательного собрания Краснодарского края.
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