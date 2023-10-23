Туристов в Сочи ждет новый сбор: кому это грозит

Власти Сочи решили, что для туристов на автомобилях должен быть установлен отдельный курортный сбор.«Рассматривается целесообразность изменений в федеральное законодательство по введению ограничений на всех дорогах при въезде в город, а также введение курортного сбора за пользование личным транспортом на территории Сочи со всех иногородних», — говорится в сообщении пресс-службы Законодательного собрания Краснодарского края.