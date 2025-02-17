17-летний сын Полины Гагариной о постоянных сравнениях с ней: «Я очень стараюсь. Мечтаю тихо идти к своей цели»

Известно, что сын Полины Гагариной Андрей Кислов серьезно занимается музыкой. При этом парень старается вести непубличный образ жизни и, надо сказать, очень скромен.
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