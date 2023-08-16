Военное обозрение

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Ушедшие в пике. К 25-летию дефолта в России

Ушедшие в пике. К 25-летию дефолта в России

В эти дни публикаций об августе 1998 года будет немало, хотя тогдашний опыт вряд ли кто-то сегодня решится взять на вооружение.

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