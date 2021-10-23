Автоинспекторы Ростовской области задержали водителя, перевозившего крупную партию наркотических средств

На 96-ом километре автодороги «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск» инспекторы Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД № 1 остановили для проверки автомобиль Хендай Акцент, которым управлял водитель, 1998 года рождения.
Происшествия7 подписчиков
Популярные статьи
- В Оренбургской области задержан подозреваемый в убийстве девушки
- Председатель СК России поручил проанализировать факты отравления алкоголем в ряде регионов, а также поставил на контроль уголовное дело об отравлении суррогатом в Москве
- В Краснодарском крае полицейские пресекли сбыт крупной партии амфетамина и мефедрона
Свежие комментарии