Происшествия

7 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Кто то специально распространяет метанол называя этиловым спиртом переклеивая этикетку. Хохлы?...Председатель СК Р...
  • Юрий Паршаков
    Перевели труженика на казенные харчи, а сельхозпродукцию будут производить полицаи?В Краснодарском к...
  • Александр Зиборов
    Фамилии не сообщается. Ещё не выяснили или это известные своей неприкасаемостью личности?..Председатель СК Р...

Автоинспекторы Ростовской области задержали водителя, перевозившего крупную партию наркотических средств

На 96-ом километре автодороги «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск» инспекторы Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД № 1 остановили для проверки автомобиль Хендай Акцент, которым управлял водитель, 1998 года рождения.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх