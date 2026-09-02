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Аргументы и Факты

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Эксперты рассказали, что поможет защититься при встрече с медведем

Эксперты рассказали, что поможет защититься при встрече с медведем

При походе в лес для защиты от медведя стоит иметь при себе свисток, шумовой гудок, перцовый баллончик или фальшфейер, сообщает 1tv.

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