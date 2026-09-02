Эксперты рассказали, что поможет защититься при встрече с медведем

При походе в лес для защиты от медведя стоит иметь при себе свисток, шумовой гудок, перцовый баллончик или фальшфейер, сообщает 1tv.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГБ 30 взрывов за ноч...
- ГБ Профессор Миршайм...
- ГБ Киев теряет мосты...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым