Передумали: дом экс-главы ЧВК «Вагнер» Пригожина сняли с продажи

Передумали: дом экс-главы ЧВК «Вагнер» Пригожина сняли с продажиЧуть больше месяца провисело на одном из сайтов по сделкам с недвижимостью объявление о продаже дома Евгения Пригожина стоимостью в 150 млн рублей в Геленджике.
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