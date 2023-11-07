Передумали: дом экс-главы ЧВК «Вагнер» Пригожина сняли с продажи

Передумали: дом экс-главы ЧВК «Вагнер» Пригожина сняли с продажиЧуть больше месяца провисело на одном из сайтов по сделкам с недвижимостью объявление о продаже дома Евгения Пригожина стоимостью в 150 млн рублей в Геленджике.