Наша программа - спиртного ни грамма.

3 октября отмечается Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом. К сожалению, проблема пьянства и алкоголизма остаётся одной из самых социально опасных негативных явлений, так как затрагивает и молодёжную среду, что вызывает большую тревогу.
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