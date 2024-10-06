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Наша программа - спиртного ни грамма.

Наша программа - спиртного ни грамма.

3 октября отмечается Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом. К сожалению, проблема пьянства и алкоголизма остаётся одной из самых социально опасных негативных явлений, так как затрагивает и молодёжную среду, что вызывает большую тревогу.

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