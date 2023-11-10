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Медиков Хабаровского края наградили за борьбу с пандемией

Медиков Хабаровского края наградили за борьбу с пандемией

В Городской поликлинике № 3 Хабаровска прошла церемония вручения знаков отличия правительства Хабаровского края «За заслуги в борьбе с COVID-19», на которой были награждены 46 медицинских специалистов из этого учреждения.

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