Медиков Хабаровского края наградили за борьбу с пандемией

В Городской поликлинике № 3 Хабаровска прошла церемония вручения знаков отличия правительства Хабаровского края «За заслуги в борьбе с COVID-19», на которой были награждены 46 медицинских специалистов из этого учреждения.
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