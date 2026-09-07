На калужской дороге водитель "Лады" сбил лося: погибла пассажирка

ДТП со смертельным исходом произошло 6 сентября около 17:40 на Киевском шоссе в Бабынинском округе. По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада Гранта" совершил наезд на лося, вышедшего на проезжую часть.
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