Авторские туры по Латинской Америке: как уместить континент в короткий отпуск

Латинская Америка — это пространство, которое сложно охватить даже за несколько месяцев. Но что делать, если времени в обрез, а желание увидеть пирамиды, джунгли и вулканы не помещается в рамки обычного отпуска? Именно с такого вопроса началось моё знакомство с форматом авторских путешествий.
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