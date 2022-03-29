«Кавальерс» впервые за 25 лет завершат сезон с положительным балансом без Леброна

«Кливленд» в понедельник выиграл у «Орландо» со счетом 107:101, одержав 42-ю победу в регулярном чемпионате и гарантировав себе положительный баланс по итогам регулярного чемпионата.
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