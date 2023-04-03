smi.today

4 280 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Поляков
    Россия основательно увязла в СВО на БУ, а время работает против России!Не потерпим на св...
  • Константин Котельников
    Дичь какая-то, никто, ничего с бывшей Украиной обсуждать не будет.Только упоротые рагули и наркоманы никак этого не п...Украина будет гот...
  • Anlrey Boracow
    В Киеве заявили, ...

Задержана подозреваемая в убийстве Татарского

Задержана подозреваемая в убийстве Татарского

Девушка была объявлена в розыск утром в понедельник. Pr Scr spb.sledcom.ru Подозреваемая во взрыве в петербургском кафе и убийстве военкора Владлена Татарского Дарья Трепова задержана, сообщает 3 апреля пресс-служба Следственного комитета РФ.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх