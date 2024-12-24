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Жителю России грозит суровый приговор на Бали за попытку сбыть наркотики

Жителю России грозит суровый приговор на Бали за попытку сбыть наркотики

На Бали задержали гражданина России Евгения Карамышева, его подозревают в попытке сбыть наркотики.Гражданина России 33-летнего Евгения Карамышева задержали на индонезийском острове Бали за попытку сбыть сразу семи видов наркотиков.

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