Жителю России грозит суровый приговор на Бали за попытку сбыть наркотики

На Бали задержали гражданина России Евгения Карамышева, его подозревают в попытке сбыть наркотики.Гражданина России 33-летнего Евгения Карамышева задержали на индонезийском острове Бали за попытку сбыть сразу семи видов наркотиков.
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