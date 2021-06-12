Русская весна

115 053 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    Пора стрелять по центрам принятия решений в Киеве и других точках!СРОЧНО: Юг ДНР по...
  • Nikolai Baranixin
    И вы таки правы!В России дан стар...
  • Виктор Шиховцев
    Ну, это уже народ будет бояр вакцинировать, а не наоборот.В России дан стар...

Важнейший вопрос для сохранения единства народа России и Украины (ВИДЕО)

Важнейший вопрос для сохранения единства народа России и Украины (ВИДЕО)

Церковный вопрос очень важен для сохранения единства народа России и Украины. Недаром так много внимания украинская власть и её заокеанские кураторы всегда уделяли и уделяют попыткам отколоть православных Украины от Русской православной церкви.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх