Важнейший вопрос для сохранения единства народа России и Украины (ВИДЕО)

Церковный вопрос очень важен для сохранения единства народа России и Украины. Недаром так много внимания украинская власть и её заокеанские кураторы всегда уделяли и уделяют попыткам отколоть православных Украины от Русской православной церкви.
Церковный вопрос очень важен для сохранения единства народа России и Украины. Недаром так много внимания украинская власть и её заокеанские кураторы всегда уделяли и уделяют попыткам отколоть православных Украины от Русской православной церкви.
Свежие комментарии