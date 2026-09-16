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Контрафронт

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Эквадор: власти объявили чрезвычайное положение (ЧЧ) в провинциях Пичинча, Гуаяс, Манаби,...

Эквадор: власти объявили чрезвычайное положение (ЧЧ) в провинциях Пичинча, Гуаяс, Манаби, Санта-Елена, Лос-Риос, Эль-Оро, Эсмеральдас и Санто-Доминго-де-лос-Тсачилас, а также в кантоне Камило Понсе Энрикес в Асуай, Ла-Мана в Котопакси и Лас-Навес в Боливаре на 60 дней с 15 по 13 сентября.

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