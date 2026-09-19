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Аргументы недели

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Минобороны России сообщило о перехвате 344 беспилотников за ночь

Минобороны России сообщило о перехвате 344 беспилотников за ночь

Российские средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 344 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

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