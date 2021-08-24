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Челнинцы стали чаще заболевать раком кожи

Челнинцы стали чаще заболевать раком кожи

В ходе медицинской комиссии по итогам полугодия он поделился, что вне зависимости от того, что смертность онкобольных по сравнению с прошлым годом снизилась, уменьшить одногодичную летальность до необходимой цели в 19,5% все еще не получилось.

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