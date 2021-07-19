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«Уникальное видео»: Долина показала вечеринку с детьми в доме у Пугачевой

«Уникальное видео»: Долина показала вечеринку с детьми в доме у Пугачевой

Артистка опубликовала редкие кадры. Лариса Долина и Алла Пугачева давно поддерживают теплые, приятельские отношения, ведь примадонна когда-то оказала артистке большую услугу – добилась для нее квартиры в Москве, иначе бы Долину выселили из столицы.

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