«Уникальное видео»: Долина показала вечеринку с детьми в доме у Пугачевой

Артистка опубликовала редкие кадры. Лариса Долина и Алла Пугачева давно поддерживают теплые, приятельские отношения, ведь примадонна когда-то оказала артистке большую услугу – добилась для нее квартиры в Москве, иначе бы Долину выселили из столицы.