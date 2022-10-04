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КНДР: США резолюцией о референдумах вмешиваются во внутренние дела стран

КНДР: США резолюцией о референдумах вмешиваются во внутренние дела стран

В Министерстве иностранных дел КНДР выразили мнение о том, что США путем внесения резолюции о непризнании референдумов, прошедших на территориях Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей, вмешиваются во внутренние дела независимых стран.

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