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Отекшая фаворитка Киркорова рассказала о своей беде — во всем виноват Филипп

Отекшая фаворитка Киркорова рассказала о своей беде — во всем виноват Филипп

Марго Овсянникова обратилась за экстренной медицинской помощью. Филипп Киркоров и Марго Овсянникова Komsomolskaya Pravda/Global Look PressПевица Марго Овсянникова, продвижением которой занимается Филипп Киркоров, должна была блистать в новом образе на дорожке премии телеканала RU.

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