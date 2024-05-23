Отекшая фаворитка Киркорова рассказала о своей беде — во всем виноват Филипп

Марго Овсянникова обратилась за экстренной медицинской помощью. Филипп Киркоров и Марго Овсянникова Komsomolskaya Pravda/Global Look PressПевица Марго Овсянникова, продвижением которой занимается Филипп Киркоров, должна была блистать в новом образе на дорожке премии телеканала RU.
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