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Культуромания

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Юра Борисов сыграет главную роль в экранизации романа «Лавр» Евгения Водолазкина

Юра Борисов сыграет главную роль в экранизации романа «Лавр» Евгения Водолазкина

Российский актер и номинант на премию «Оскар» Юра Борисов исполнит главную роль в будущей экранизации романа Евгения Водолазкина «Лавр», сообщил продюсер картины Сергей Катышев.

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