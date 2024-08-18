Рогов: задержаны похищавшие жителей Курской области солдаты ВСУ

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП РФ Владимир Рогов сообщил о задержании военных ВСУ, похищавших солдат-срочников и мирных граждан под Курском.
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