Юрист Логинова: рабочую переписку могут использовать как доказательство в суде

Академический руководитель онлайн-магистратуры «Управление правовыми рисками в бизнесе» НИУ ВШЭ Анастасия Логинова предупредила, что сообщения в рабочих чатах могут использовать как доказательства в трудовых спорах, проверках и расследованиях.