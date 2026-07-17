Юрист Логинова: рабочую переписку могут использовать как доказательство в суде

Академический руководитель онлайн-магистратуры «Управление правовыми рисками в бизнесе» НИУ ВШЭ Анастасия Логинова предупредила, что сообщения в рабочих чатах могут использовать как доказательства в трудовых спорах, проверках и расследованиях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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