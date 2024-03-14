Наурыз отметят по-новому в Казахстане: 10-дневное расписание

В Министерстве культуры и информации рассказали о новых подходах к празднованию Наурыз мейрамы. С этого года праздник весны и обновления в Казахстане будут отмечать в новом формате, передает корреспондент Tengrinews.
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