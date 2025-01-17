Департаментом труда и социальной защиты населения администрации Джанкойского района проведена выездная проверка

Специалистом департамента труда и социальной защиты населения администрации Джанкойского района совместно с представителем администрации Азовского сельского поселения проведено обследование материального положения и жилищно-бытовых условий семьи из пгт.
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