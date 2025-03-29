Власти Панамы рассмотрят законопроект по регулированию криптовалют и блокчейна

Национальная ассамблея Панамы рассматривает новый законопроект, который может узаконить использование криптовалют в качестве платежного средства, разрешить государственные инвестиции в цифровые активы и внедрить блокчейн в систему госуправления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии