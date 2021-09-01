Госсовет КНР начал проверку реализации политики

Пекин, 31 августа /Синьхуа/ -- Госсовет КНР во вторник направил 16 инспекционных групп в 16 административных единиц провинциального уровня страны для проверки на эффективное претворение в жизнь важных решений, принятых центральными властями.
Пекин, 31 августа /Синьхуа/ -- Госсовет КНР во вторник направил 16 инспекционных групп в 16 административных единиц провинциального уровня страны для проверки на эффективное претворение в жизнь важных решений, принятых центральными властями.
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