Китай

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    А долгов сколько?265 млрд долларов...

Госсовет КНР начал проверку реализации политики

Пекин, 31 августа /Синьхуа/ -- Госсовет КНР во вторник направил 16 инспекционных групп в 16 административных единиц провинциального уровня страны для проверки на эффективное претворение в жизнь важных решений, принятых центральными властями.

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