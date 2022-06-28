Наши биологические часы регулируют работу практически всех систем организма. И к ним стоит прислушиваться! фото: iStockphotoРаботоспособность, успеваемость, желание спать или бодрствовать — все это во многом зависит от циркадных ритмов человека.
Наши биологические часы регулируют работу практически всех систем организма. И к ним стоит прислушиваться! фото: iStockphotoРаботоспособность, успеваемость, желание спать или бодрствовать — все это во многом зависит от циркадных ритмов человека.
Свежие комментарии