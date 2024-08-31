Сырский блефует, американские истребители бессильны против «Кинжалов» и «Калибров»

Константин Ольшанский 30 августа 2024 г., 9:48 Warzone: рекламный персонаж украинских F-16 угробил свой самолет и вместе с ним надежды Повiтряних сил Потеря первого в Украине истребителя F-16 большой новостью в западных изданиях не стала.
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