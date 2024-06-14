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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Опять солд-аут?» Навка показала, как не смогла купить билет на свое шоу «Руслан и Людмила»

В «Сочи Парке» проходят показы шоу «Руслан и Людмила». Навка показала, как попыталась купить билет в кассе на шоу, проходящее в тот же день, но не смогла этого сделать.

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