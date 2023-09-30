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Стратегическая игра Valkyrious на основе блокчейна открывает предварительную регистрацию

Стратегическая игра Valkyrious на основе блокчейна открывает предварительную регистрацию

Валькирия уже открыта предварительная регистрация на устройствах iOS и Android через Apple App Store и Google Play Store! Игры на основе блокчейна — это новый жанр, который использует преимущества технологии блокчейна для реализации модели «играй, чтобы заработать».

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