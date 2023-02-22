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Волна сахарской пыли достигла Европы. Какие возможны последствия?

Впервые в этом году большое количество пыли Сахары было обнаружено над Европой, и частицы могут достичь Центральной и Восточной Европы уже в течение нескольких дней, сообщила во вторник Служба мониторинга атмосферы ЕС Copernicus, информирует УНН.

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