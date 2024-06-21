На iOS вышел первый облачный игровой сервис — Antstream с сотнями ретро-игр После в...

На iOS вышел первый облачный игровой сервис — Antstream с сотнями ретро-игрПосле вступления в силу Закона о цифровых рынках (DMA) в Евросоюзе компания Apple была вынуждена разрешить публикацию в своём магазине цифрового контента App Store приложений для потокового воспроизведения игр.