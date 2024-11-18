В США запрещают сверхпопулярные в России препараты от простуды

Популярные препараты от простуды, содержащие фенилэфрин, оказались под угрозой запрета в США. Этот компонент, часто входящий в состав таблеток и порошков с приставками «колд» или «флю», подвергся критике за свою неэффективность при устранении заложенности носа.
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