Актанышский боец рассказал, от чего зависит успех операции

Автор: Эльза КузнецоваФото предоставлено Лейсан Газизовой В отделе ЗАГС Актанышского района Татарстана прошел урок «Школа семьи», на котором учащиеся кадетского интерната, Старо-Байсаровской и Чуракаевской школ обсудили основы крепкой семьи, патриотизм и духовные ценности.
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