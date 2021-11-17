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Парень пожаловался на изнасилование, которого не было: инцидент в Приморье

Парень пожаловался на изнасилование, которого не было: инцидент в Приморье

Житель Арсеньева написал заявление на приятеля, которого обвинил в изнасиловании своей девушки. Во время проверки выяснилось, что изнасилования не было, а вот ложь и провокация — да, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на следственный комитет РФ по Приморскому краю.

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