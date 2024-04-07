Сложная паводковая обстановка сохраняется в Кульсары

По поручению главы государства вице-премьер, заместитель руководителя республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Канат Бозумбаев находится в Атырауской области.
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