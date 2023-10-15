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В США связали провал контрнаступления ВСУ с падением рейтинга Байдена

В США связали провал контрнаступления ВСУ с падением рейтинга Байдена

Рейтинги американского президента Джо Байдена значительно упали после провала украинского контрнаступления, заявил 12 октября бывший советник при президентах Буше-младшем и Трампе Кристиан Уитон в статье для журнала National Interest.

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