В США связали провал контрнаступления ВСУ с падением рейтинга Байдена

Рейтинги американского президента Джо Байдена значительно упали после провала украинского контрнаступления, заявил 12 октября бывший советник при президентах Буше-младшем и Трампе Кристиан Уитон в статье для журнала National Interest.
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