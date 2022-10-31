Преодоление жестоких последствий многолетнего «украинского эксперимента»

Андрей Иванович Завьялов, заместитель директора АНО «ИКАР», председатель Нижегородского регионального отделения Общественного координационного совета по содействию денацификации Украины, поделился с «Русской Весной» своими размышлениями по итогам поездки на Донбасс, в Запорожскую и Херсонскую области… Присоединение к России новых территорий заставляет задуматься о первопричинах этого неординарного события, и прежде всего — о расколе в мышлении, менталитете людей, который реально существует как на Украине в целом, так в «отколовшихся» от «незалежной» регионах.