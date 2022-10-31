Русская весна

115 180 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Павлова
    Ну, если, как заявило командование ВСУ, были сбиты 44 из 50 выпущенных ракет, то остаётся предположить, что практичес...«Сбиты 44 ракеты ...
  • Иван Петров
    А если бы и были двойники, то что?! Враги у Путина не "хухры-мухры"В Кремле прокомме...
  • Galina
    Zabit SUK!!!👏👏👏«Солнцепёки» устр...

Преодоление жестоких последствий многолетнего «украинского эксперимента»

Преодоление жестоких последствий многолетнего «украинского эксперимента»

Андрей Иванович Завьялов, заместитель директора АНО «ИКАР», председатель Нижегородского регионального отделения Общественного координационного совета по содействию денацификации Украины, поделился с «Русской Весной» своими размышлениями по итогам поездки на Донбасс, в Запорожскую и Херсонскую области… Присоединение к России новых территорий заставляет задуматься о первопричинах этого неординарного события, и прежде всего — о расколе в мышлении, менталитете людей, который реально существует как на Украине в целом, так в «отколовшихся» от «незалежной» регионах.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх