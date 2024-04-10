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Закон, порядок, государство

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В Чувашии полицейские разыскали пропавшего пенсионера, страдающего провалами в памяти

Родственники 70-летнего жителя Новочебоксарска забили тревогу 8 апреля, когда мужчина, страдающий провалами в памяти, ушел с дачного участка в садовом товариществе «Заволжье» в Чебоксарском округе в неизвестном направлении.

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