В Чувашии полицейские разыскали пропавшего пенсионера, страдающего провалами в памяти

Родственники 70-летнего жителя Новочебоксарска забили тревогу 8 апреля, когда мужчина, страдающий провалами в памяти, ушел с дачного участка в садовом товариществе «Заволжье» в Чебоксарском округе в неизвестном направлении.
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