Ты не один такой

Каждый третий россиянин отказался от отпуска этим летом.В горячий сезон в этом году отпуск не брала треть россиян (33%), это при том, что в прежние годы условных «трудоголиков» насчитывалось не больше 24%.
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