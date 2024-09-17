Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 252 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Поспелов
    Я, наверное, автора сейчас удивлю, но в прошлом году равноденствие тоже выпадало на 22 сентября и в позапрошлом. И в ...Огромная «урожайн...
  • владимир рябченко
    В красных очках на Лепса походит...Дмитрию Медведеву...
  • Severyanin
    Смотря в чём заключался секрет. Если он сдал все базы американские с потрохами, это одно. А если он сказал о том, что...Помните Сноудена?...

Ты не один такой

Ты не один такой

Каждый третий россиянин отказался от отпуска этим летом.В горячий сезон в этом году отпуск не брала треть россиян (33%), это при том, что в прежние годы условных «трудоголиков» насчитывалось не больше 24%.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх