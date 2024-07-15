"За три минуты накроет 4-метровая волна": Захарова предупредила о грядущей катастрофе на украине

Одиссей

А наши "заслуженные" болтуны (не будем показывать пальцем в Соловьева) САМИ предлагают снести плотину Киевского водохранилища!!! И еще обливают грязью тех, кто пытается их остановить и вразумить.. А хохлопам только это и надо! Для них - это все равно, что явка с повинной: русские грозили взорвать - русские взорвали, а то, что там украинские грузовики с взрывчаткой крутились - так это чисто совпадение и вообще кацапьска брэхня!!!