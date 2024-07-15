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"За три минуты накроет 4-метровая волна": Захарова предупредила о грядущей катастрофе на украине

"За три минуты накроет 4-метровая волна": Захарова предупредила о грядущей катастрофе на украине

МИД России обвинил украинские власти в подготовке беспрецедентной провокации с прорывом дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища - последствия в крупнейших областях Украины окажутся катастрофичными.

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Комментарии
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Одиссей
А наши &quot;заслуженные&quot; болтуны (не будем показывать пальцем в Соловьева) САМИ предлагают снести плотину Киевского водохранилища!!!  И еще обливают грязью тех, кто пытается их остановить и вразумить.. А хохлопам только это и надо! Для них - это все равно, что явка с повинной: русские грозили взорвать - русские взорвали, а то, что там украинские грузовики с взрывчаткой крутились - так это чисто совпадение и вообще кацапьска брэхня!!!
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8 час.
лина любимцева
жЫдо-бандэровцы всегда были террористами и безжалостными  убийцами.
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8 час.
лл
лина любимцева
Небось, львовщину топить не станут. А центральная часть бывшей Украины - не их территория!!   жЫдо-бандэровцам ее не жаль. Ни территории, ни жителей не жаль...
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8 час.

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