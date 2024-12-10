Беспрецедентная напряжённость: Войска НАТО встали у границ России и Белоруссии

ИМ

Ильдус Мамлеев

Ждём Курский вариант, но уже в Белоруссии, только силы будут более укомплектованы и с авиацией [и летчиками] у них проблем не будет. Что там у нас говорили на счёт привентивного удара? Лучше уж мы, чем по нам, всей мощью НАТО. И Калининградской области при этом не хило достанется! При такой обстановке на Украине, сдюжем ли? Не удивлюсь, что и в самой России, резко начнутся терракты, "ценным и сотрудниками из всей СА", сразу и по всей России. Режиссёр уж больно опытный, чем отвечать то будем, Верховный?