НАТО стягивает войска к границам России и Белоруссии. Постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев заявил о беспрецедентной напряжённости в отношениях между Западом и Москвой.
Беспрецедентная напряжённость: Войска НАТО встали у границ России и Белоруссии
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Ждём Курский вариант, но уже в Белоруссии, только силы будут более укомплектованы и с авиацией [и летчиками] у них проблем не будет. Что там у нас говорили на счёт привентивного удара? Лучше уж мы, чем по нам, всей мощью НАТО. И Калининградской области при этом не хило достанется! При такой обстановке на Украине, сдюжем ли? Не удивлюсь, что и в самой России, резко начнутся терракты, "ценным и сотрудниками из всей СА", сразу и по всей России. Режиссёр уж больно опытный, чем отвечать то будем, Верховный?
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14 час.
Амара Карпова
Одна надежда на адекватность Владимира Владимировича💯🙏Никто кроме него не спасет мир от ядерной войны💯
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13 час.
Игорь Васиков
Ну, что-же... Приближается момент истины. Если решат открыто напасть, то первый ядерный удар по Британии. Такая возможность не скоро подвернется. А заканчивать с этой гидрой давно пора. Все только облегченно вздохнут. Но бить надо будет так сильно, что-бы у остальных просто кровь в жилах застыла! Никакой пощады. Победителей не судят. При этом ствол у виска США должен быть очень большого калибра!
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11 час.
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