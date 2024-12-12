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Trump Picks Kari Lake for Voice of America

President-elect Donald Trump chose Kari Lake, the former TV news anchor turned election denier who lost races for senator and governor of Arizona, to lead Voice of America, a federally funded broadcaster that aims to offer unbiased news to audiences around the world, the New York Times reports.

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