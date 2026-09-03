Глава Чукотки: заявления Путина помогут улучшить демографию

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин Заявления президента РФ Владимира Путина на ВЭФ-2026 помогут улучшить показатели рождаемости в дальневосточных регионах страны.
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